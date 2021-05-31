У Тунісі скасували обов'язкові ПЛР-тести для вакцинованих туристів

Влада Тунісу з 1 червня скасовує вимогу довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус для туристів зі щепленням, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З 1 червня негативний ПЛР-тест не потрібен для повністю вакцинованих проти ковіду мандрівників. Із собою має бути свідоцтво про це з QR-кодом. Також довідка з тестом не буде потрібна тим, у кого був підтверджений коронавірус щонайменше за шість тижнів до прибуття", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в офісі з туризму Тунісу, всім іншим туристам із 12 років обов'язкове пред'явлення довідки з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до посадки на рейс. Документ має бути виданий компетентними органами охорони здоров'я або містити QR-код.

Індивідуальні мандрівники-нерезиденти без щеплення мають підписати згоду про обов'язкове дотримання карантину протягом семи днів у готелі.

"Після прибуття проводитимуться вибіркові експрес-тести для декількох пасажирів. Мандрівник, із виявленим позитивним тестом буде відправлений на ізоляцію в спеціальний центр", - наголосили в офісі з туризму.

Там також нагадали, що організовані туристи, що прилітають до Тунісу чартерними або регулярними рейсами, мають користуватися лише туристичним транспортом і дотримуватися заходів санітарно-епідеміологічної безпеки.