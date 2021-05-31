Літо почекає: в Україні помітно похолодає і будуть зливи

В Україні погода раптово візьме курс на похолодання і повернеться до показників початку травня. У всій центральних, південних і східних регіонах очікуються зливи.

У вівторок, 1 червня, на заході, півночі та центрі країни, а також у Харківській, Одеській, Миколаївській і Дніпропетровській областях протягом дня стовпчики термометрів навряд чи подолають бар'єр в +17°C, а в середньому повинно бути близько 14-16. Вночі в західних і північних регіонах повітря охолоне до неймовірних 5-8 за Цельсієм; у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській і південних областях тепліше - від 8 до 14 градусів. У Херсонській, Запорізькій областях та Криму прогнозують +17...+19 у світлий час і 12-14 в темний. Схід виявиться найтеплішим: 20-23 градуси вище нуля протягом дня і 11-13 після заходу сонця.

У всіх регіонах на південь від Черкащини, Полтавщини та Харківщини очікуються зливи. Епіцентр негоди - Запорізька й Дніпропетровська області. У Вінницькій області також дощ, але не такий сильний. На півночі та заході України має бути сонячно і сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Через погану погоду в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській і Запорізькій областях буде оголошено Ⅰ (жовтий) рівень метеорологічної небезпеки.

У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях фіксують надзвичайні ризики виникнення пожеж.

У Києві сухо, хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +14...+16°C, вночі - охолоне до +7...+9. Швидкість вітру - 4-7 м/с.