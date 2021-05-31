"Зелений" тариф: інвестори відсудили в України вже більше 800 млн грн

Госпсуд м. Києва задовольнив ще низку позовів виробників “зеленої” електроенергії до держпідприємства “Гарантований покупець” (ДП “ГарПок”) про стягнення заборгованості за “зеленим” тарифом, повідомляє Finbalance.

Зокрема, ДП "ГарПок" має виплатити ТОВ "Українські енергетичні рішення 2018" 22,9 млн грн; ТОВ "Гудвеллі Україна" - 6,9 млн грн; ЗАТ "Екопрод" - 5,5 млн грн; ТОВ "Аякс Дніпро" - 26,1 млн грн; ТОВ "Тавань Солар 3" - 13,4 млн грн; ТОВ "Сонячна Енергія Плюс" - 16,1 млн грн; ТОВ "Євроімекс" - 9,7 млн; ТОВ "Юкрейніа Солар Груп-Виноградове" - 4,9 млн грн.

Раніше виробники “зеленої” електроенергії відсудили в ДП “ГарПок” 700 млн грн заборгованості за “зеленим” тарифом.

З урахуванням вказаних вище 8 справ, на підставі судових рішень з ДП “ГарПок” загалом має бути стягнено понад 800 млн грн боргу.