Спроби України скопіювати податкову реформу Польщі небезпечні

Країни, які планують одного дня приєднатися до Євросоюзу, повинні збудувати економіку, яка нагадує те, що відбувається у більшості країн-учасниць, які приєдналися до об'єднання в 2004 році, повідомляє УНИАН.

Один з ключових факторів, які відрізняють країни ЄС від інших - це податкова система, методи сплати податків, прозорість доходів й державний контроль над тим, що відбувається в підприємництві й бізнесі. Водночас, країни, які приєдналися до ЄС в 2004 році включно з Польщею, просунулися вперед, набравши сили наприкінці пандемії коронавірусу.

Про це в статті для European Business Review пише Антоніо Ромеро. Однією зі значних подій в реформуванні податкових систем у Східній Європі стала поточна польська реформа, яка почалася навесні 2021 року. Однак, для того, щоб провести податкову реформу й змінити на краще співвідношення між надходженями й ВВП, потрібно мати тверду базу у вигляді добре налагодженої промисловості зі стабільними продажами. У Польщі це є.

Як повідомляла інформаційна агенція PAP, у квітні 2021 року промислове виробництво у Польщі зросло на 44,5% у порівнянні з аналогічним місяцем торік. Це дає надію на швидше відновлення після пандемії коронавірусу. Водночас, згідно з даними Центрального управління статистики Польщі, промислове виробництво в країні у квітні було на 9,2% меншим, ніж у березні. Водночас, у агенції Eurostat, яка використовує іншу методологію, кажуть, що воно зросло на 16,3% у березні (один з найвищих показників зростання серед 27 країн ЄС).

У зв'язку з цим, податкова реформа, ініційована прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, дуже цікава для інших європейських країн і тих, хто планує подати заявку на членство в ЄС у майбутньому. Моравецький планує збільшити надходження, підвищивши податки для фермерів і фрілансерів, а також створити унікальну цифрову податкову систему. Водночас, кілька сусідів Польщі включно з Україною намагаються скопіювати цей досвід, хоч і безуспішно.

Серед перешкод, які не дозволяють просто "скопіпастити" стратегію, попередні невдачі України, такі як постійні зміни прем'єр-міністрів й масовий відтік працездатного населення за кордон через систему вимагання з боку правоохоронних органів, а також через тиск на малий, середній й великий бізнес. Цей тиск має системний і широкий характер. Нажаль, він не зменшився з часів президенства Віктора Януковича, який заохочовував цей тиск. За президенства Петра Порошенка і Володимира Зеленського нічого не змінилося.

В такій ситуації нова податкова реформа, яку уряд України збирається втілити, здається незбалансованою й може призвести до кількох проблем у низці регіонів країни. Минулого тижня член Європарламенту, комітету з економічних й монетарних справ і субкомітету з питань податків Фульвіо Мартусьєлло звернувся до президента України, голови Верховної Ради й українського прем'єр-міністра з листом, в якому вказав на шкідливість деяких змін, які будуть частиною нової податкової ініціативи.