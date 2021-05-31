У Києві пенсіонер з ножем накинувся на дівчину

Неадекватний літній чоловік накинувся на вулиці на дівчину посеред білого дня. В руках у пенсіонера був ніж, і він почав погрожувати своїй жертві і схопив її за волосся, повідомляє РБК-Украина.

Напад стався в Голосіївському районі столиці. Як розповіли очевидці, напад побачив водій автобуса, який в цей момент стояв на зупинці. Він побіг на допомогу і відбив у неадекватного пенсіонера його жертву.

Після цього він з іншими очевидцями нападу скрутив пенсіонера і передав його патрульним поліцейським. У цей час зловмисник заявив, що хотів взяти дівчину в заручниці.