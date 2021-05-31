Заступник глави Офісу президента увійшла до наглядової ради "Нафтогазу"

Заступник глави Офісу президента увійшла до наглядової ради "Нафтогазу"

Заступника керівника Офісу президента України Юлію Свириденко обрано до наглядової ради НАК "Нафтогаз України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням Кабінету Міністрів України №529-р від 31 травня 2021 року, текст якого розміщено на урядовому порталі.

Свириденко обрано до ради як представника держави терміном не більше ніж один рік.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України розпорядженням №494-р від 19 травня 2021 року оголосив із 1 червня 2021 року конкурс із відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Цією самою постановою Кабмін обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів НР: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія), а також двох представників держави: Наталію Бойко і Юлію Ковалів.

Окрім того, достроково припинено повноваження члена НР від держави - Роберта Бенша, замість якого й обрано Свириденко.

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