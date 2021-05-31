Заступник глави Офісу президента увійшла до наглядової ради "Нафтогазу"

Заступника керівника Офісу президента України Юлію Свириденко обрано до наглядової ради НАК "Нафтогаз України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням Кабінету Міністрів України №529-р від 31 травня 2021 року, текст якого розміщено на урядовому порталі.

Свириденко обрано до ради як представника держави терміном не більше ніж один рік.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України розпорядженням №494-р від 19 травня 2021 року оголосив із 1 червня 2021 року конкурс із відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Цією самою постановою Кабмін обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів НР: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія), а також двох представників держави: Наталію Бойко і Юлію Ковалів.

Окрім того, достроково припинено повноваження члена НР від держави - Роберта Бенша, замість якого й обрано Свириденко.