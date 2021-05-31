День захисту дітей: історія свята, привітання у віршах та листівках
Міжнародне свято запроваджене з метою привернення уваги до проблем дотримання прав і охорони здоров'я дитини, повідомляє УНІАН.
Кожного року в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це одне із найстаріших міжнародних свят.
День захисту дітей: історія свята
Міжнародний день захисту дітей має сталу дату святкування – 1 червня. Вона є постійною, починаючи з 1950 року, коли свято відзначалося вперше.
Вважається, що рішення про проведення такого свята було прийнято на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок, яка проходила в Парижі у 1949 році. День захисту дітей було ініційовано, переймаючись долею дітей, які залишилися без батьків і даху над головою під час Другої Світової війни.
Вже наступного року 1 червня у понад 50 країнах відбулося святкування Міжнародного дня дітей. Відтоді свято стало масштабнішим і щорічним.
Мета і символ свята Дня захисту дітей
Святкування дня дитини запроваджено з метою привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення добробуту дітей в усьому світі.
Свято звертає увагу на проблеми дотримання прав і охорони здоров'я дитини, які досі є однією з найбільш актуальних проблем у багатьох країнах.
Міжнародний день захисту дітей має свій символ. Це прапор зеленого кольору, на якому зображена наша планета, довкола котрої розташовані дитячі фігурки різних рас і національностей.
Всесвітній день дитини 2021 – дата
Міжнародний день дитини – не єдине свято, присвячене дітям. Так, 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. Дату було обрано не випадково, адже саме цього дня 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини.
Привітання з Днем захисту дітей
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Перше червня – ваша втіха,
Бо цей день у всьому світі,
Приурочили нашим дітям!
Все навкруги у квітах,
Променів сонця багато –
На планеті Земля наші діти
Відзначають нині свято.
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Коли у небі сонечко сміється,
А в полі, лузі квіти розцвітають,
Тоді нас всіх із цим прекрасним святом –
З днем захисту дітей завжди вітають.
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Дуже гарне свято
Завітає влітку.
Принесе всім радість,
Сонце, сміх і світло.
Бо на перше червня
Діток ми вітаєм –
Хлопчиків, дівчаток.
Щастя їм бажаєм!
Бо для них сьогодні
Все, що є на світі.
Головне, щоб були
Щасливі всі діти!
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Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!
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Сьогодні свято усіх дітей!
Сьогодні радісно, світліше,
Сьогодні яскраво і тепло,
Затишно, дуже добре.
Сьогодні час для цукерок,
Машинок, ляльок і ракет.
Сьогодні час для гри,
Сьогодні все для дітвори!
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У світі всі малята –
І хлопчики, й дівчата
Повинні право мати
Щасливими зростати.
В турботливій країні,
У люблячій родині
Мужнітимуть здорові
Біляві й чорноброві.
Бо очі карі й сірі
У злагоді та мирі
Не плачуть, а сміються,
Що "дітками" зовуться.
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Усмішки дітей – це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості і довіри, що розтане навіть найсуворіше й загартоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні, в День захисту дітей, кожен постарається зробити життя маленьких мешканців нашої планети кращим і безпечнішим.
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З Днем захисту дітей сьогодні ми поспішаємо привітати кожного малюка. Дитинство – це чудова пора, тому нехай кожна дитина в цей прекрасний святковий день відчує на собі всю материнську і батьківську любов, їхню підтримку і захист від усіх життєвих негараздів.
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Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю зануритися у свято щастя, усмішок і щирої дитячої радості. Нехай ваші родини будуть міцними, єдиними, надійними і люблячими. Нехай звучить дитячий сміх, народжуються надії і здійснюються мрії! Бережіть себе, адже сім’я – це головне!
З Днем захисту дітей – картинки і листівки
Привітання з Днем захисту дітей / list.in.ua