День захисту дітей: історія свята, привітання у віршах та листівках

Міжнародне свято запроваджене з метою привернення уваги до проблем дотримання прав і охорони здоров'я дитини, повідомляє УНІАН.

Кожного року в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це одне із найстаріших міжнародних свят.

День захисту дітей: історія свята

Міжнародний день захисту дітей має сталу дату святкування – 1 червня. Вона є постійною, починаючи з 1950 року, коли свято відзначалося вперше.

Вважається, що рішення про проведення такого свята було прийнято на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок, яка проходила в Парижі у 1949 році. День захисту дітей було ініційовано, переймаючись долею дітей, які залишилися без батьків і даху над головою під час Другої Світової війни.

Вже наступного року 1 червня у понад 50 країнах відбулося святкування Міжнародного дня дітей. Відтоді свято стало масштабнішим і щорічним.

Мета і символ свята Дня захисту дітей

Святкування дня дитини запроваджено з метою привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення добробуту дітей в усьому світі.

Свято звертає увагу на проблеми дотримання прав і охорони здоров'я дитини, які досі є однією з найбільш актуальних проблем у багатьох країнах.

Міжнародний день захисту дітей має свій символ. Це прапор зеленого кольору, на якому зображена наша планета, довкола котрої розташовані дитячі фігурки різних рас і національностей.

Всесвітній день дитини 2021 – дата

Міжнародний день дитини – не єдине свято, присвячене дітям. Так, 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. Дату було обрано не випадково, адже саме цього дня 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини.

Привітання з Днем захисту дітей

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Перше червня – ваша втіха,

Бо цей день у всьому світі,

Приурочили нашим дітям!

Все навкруги у квітах,

Променів сонця багато –

На планеті Земля наші діти

Відзначають нині свято.

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Коли у небі сонечко сміється,

А в полі, лузі квіти розцвітають,

Тоді нас всіх із цим прекрасним святом –

З днем захисту дітей завжди вітають.

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Дуже гарне свято

Завітає влітку.

Принесе всім радість,

Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня

Діток ми вітаєм –

Хлопчиків, дівчаток.

Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні

Все, що є на світі.

Головне, щоб були

Щасливі всі діти!

Картинки з Днем захисту дитини / zoloti.com.ua

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Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

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Сьогодні свято усіх дітей!

Сьогодні радісно, світліше,

Сьогодні яскраво і тепло,

Затишно, дуже добре.

Сьогодні час для цукерок,

Машинок, ляльок і ракет.

Сьогодні час для гри,

Сьогодні все для дітвори!

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У світі всі малята –

І хлопчики, й дівчата

Повинні право мати

Щасливими зростати.

В турботливій країні,

У люблячій родині

Мужнітимуть здорові

Біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі

У злагоді та мирі

Не плачуть, а сміються,

Що "дітками" зовуться.

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Усмішки дітей – це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості і довіри, що розтане навіть найсуворіше й загартоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні, в День захисту дітей, кожен постарається зробити життя маленьких мешканців нашої планети кращим і безпечнішим.

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З Днем захисту дітей сьогодні ми поспішаємо привітати кожного малюка. Дитинство – це чудова пора, тому нехай кожна дитина в цей прекрасний святковий день відчує на собі всю материнську і батьківську любов, їхню підтримку і захист від усіх життєвих негараздів.

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Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю зануритися у свято щастя, усмішок і щирої дитячої радості. Нехай ваші родини будуть міцними, єдиними, надійними і люблячими. Нехай звучить дитячий сміх, народжуються надії і здійснюються мрії! Бережіть себе, адже сім’я – це головне!

З Днем захисту дітей – картинки і листівки

Привітання з Днем захисту дітей / list.in.ua