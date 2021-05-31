Стерненко вирішив оскаржувати умовний вирок

Одеський активіст Сергій Стерненко буде оскаржувати рішення Одеського апеляційного суду, який визнав його частково винним та змінив покарання з 3 років увʼязнення до одного року позбавлення волі умовно, повідомляє Деловая столица.

Про це Стерненко заявив після завершення судового засідання.

"Будемо оскаржувати в касаційному порядку… Це, мʼяко кажучи, абсурдно, адже це є засудженням за один патрон" , — сказав він.

Стерненко додав, що суд визнав його винним саме за зберігання одного патрону, а не пістолета. "Особливо небезпечним для суспільства" суд це вважає через те, що Стерненко бере участь в акціях протесту.

Активіст підкреслив, що вважає рішення Апеляційного суду Одеси "несправедливим".