Операцію з примусовою посадкою літака могли готувати під Тихановську

Спецоперацію з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську могли готувати не для журналіста Романа Протасевича, а для захоплення лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, повідомляє Деловая столица.

"Поштова скринька на «Protonmail», з якої нібито «ХАМАС» надіслали в мінський аеропорт листа про мінування літака «Ryanair» Афіни-Вільнюс, була створена за 9 днів до інциденту — 14 травня. Саме 12-14 травня в Афінах перебувала лідерка білоруського протесту Світлана Тихановська" , — зазначає Telegram-канал NEXTA.

Також редакція оприлюднила скріншот листа в поштовому сервісі Protonmail.