У ВР можуть створити ТСК для розслідування діяльності Степанова

Тимчасова слідча комісія для розслідування детальності колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова може бути створена у Верховній Раді, повідомила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми вимагаємо аудиту Міністерства охорони здоров'я з приводу закупівель, які були зроблені, й аудиту витрачених коштів", - сказала Рудик в ексклюзивному інтерв'ю агентству.

"Передусім новий глава МОЗ (Віктор Ляшко - ІФ) підтримав цю ідею і заявив про те, що аудит зробить саме відомство. Ми очікуємо, що він відбудеться. Якщо ж ні, то створимо тимчасову слідчу комісію (ТСК), на основі результатів роботи якої подаватимемо заяви до правоохоронних органів. Але ми сподіваємося, що пан Ляшко сам зацікавлений у тому, щоб, скажімо, розділити відповідальність за те, що відбувалося до нього, і за те, що є нині", - додала вона.

Рудик наголосила, що фракція "Голос" готова почекати протягом тижня повідомлення про початок такого аудиту від МОЗ, перш ніж ініціювати створення відповідної ТСК у парламенті.