Оприлюднено документ про позбавлення Шарія статусу біженця в Литві

Український блогер Анатолій Шарій заперечує, що Литва позбавила його статусу біженця й оголосила персоною нон ґрата. Водночас нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко наполягає на зворотному й навіть опублікував копію литовського документа, повідомляє Обозреватель.

Новину про те, що в Литві нібито анулювали всі документи Шарія, з'явилася в ЗМІ 31 травня. Трохи пізніше того ж дня блогер, підозрюваний в Україні в державній зраді, написав у Telegram, що особисто він "уперше чує" про це.

"Прямо не знаю, що ж робити тепер, треба чекати офіційного повідомлення від Литви, думаю" , – написав Шарій.

Він стверджує, що з повідомленнями журналістських джерел про рішення литовської влади нібито "щось не так".

"У будь-якому випадку – Литва дуже потужний геополітичний гравець і якщо вже щось вирішує, то значить неспроста" , – додав лідер "Партії Шарія".

Реакція блогера. Джерело: Скриншот

Скриншот

Зі свого боку народний депутат від "ЄС" подякував Литві за ухвалене рішення. На своєму Telegram-каналі Гончаренко показав документ про те, що блогера таки позбавили статусу.

"Тепер Україні треба зробити все, щоб Шарій був не персоною нон ґрата, а персоною за ґратами!" – написав представник "Європейської солідарності".

Повідомлення народного депутата від "ЄС". Джерело: Скриншот