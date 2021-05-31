Ексглава ДФС виписав собі премію в 1000% окладу

Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол на колишнього в.о. керівника Державної фіскальної служби, який призначав собі максимальні премії і встановив розмір надбавки "за інтенсивність праці" до 1000% окладу, повідомляє Деловая столица.

"Розмір премій, які він собі призначив, був максимальним (30% від посадового окладу), а розмір надбавки за інтенсивність праці коливався від 100 до 1000 % від його посадового окладу" , — повідомили в Нацагентстві.

Адміністративний протокол вже направлено до суду.

У НАЗК не назвали прізвище в.о. голови Державної фіскальної служби, проте звернули увагу, що в ситуації, коли чиновник стає виконуючим обовʼязки, завжди виникає потенційний конфлікт інтересів через можливість реалізувати певні службові повноваження по відношенню до себе.