Енергомитниця не дозволяє Нафтогазу використовувати "трубу Медведчука"

Енергетична митниця відмовила дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", у підтвердженні повноважень щодо управління окремими активами нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", адже формально вони досі у власності "Прикарпатзахідтрансу, повідомляє Экономическая правда.

Про це відомо з листа Енергомитниці Держмитслужби від 25 травня, що є у розпорядженні ЕП.

Згідно листа, "Укртранснафта" звернулася до митниці щодо призупинення дії дозволів "Прикарпатзахідтранс" на відкриття митного складу на територіях лінійних виробничо-диспетчерських станцій (ЛДВС) "Новоград-Волинський" та "5С".

Ці станції входять до активів нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яким до накладання арешту Вищим антикорсудом керувала ТОВ "Прикарпатзахідтранс".

Також "Укртранснафта" просила надати їй дозволи на відкриття та експлуатацію митних складів на територіях двох ЛВДС.

Згідно ухвали ВАКС, зазначають у митниці, ці станції перейшли на відповідальне зберігання до дочки "Нафтогазу" разом із нафтопродуктопроводом. Згодом Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) обрало компанію управителем "труби".

Проте наразі до Енергомитниці не надходило документів щодо підтвердження перебування у власності або користуванні "Укртрансгазу" резервуарних парків двох ЛВДС.

Саме це необхідно для отримання дозволу на відкриття митних складів. Лише з дозволом "Укртранснафта" матиме змогу зберігати продукцію, що переміщується через митний кордон України, а відтак – повноцінно використовувати нафтопродуктопровід.

Важливо, що до Енергомитниці також не надходило судових рішень щодо скасування держреєстрації речового права "Прикарпатзахідтранс" щодо технологічних об’єктів двох станцій та припинення підприємством права власності на них.

Згідно Митного кодексу, кажуть у відомстві, також наразі відсутні підстави для зупинення дії дозволів, виданих "Прикарпатзахідтрансу".

Відтак Енергомитниця відмовила "Укртранснафті" у наданні дозволу на відкриття та експлуатації митного складу на територіях станцій "Новоград-Волинський" та "5С".

Довідка:

Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали.

Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.