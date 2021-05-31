Асоціація міст України виступила проти двох нових законопроєктів Ради

Члени правління Асоціації міст України одноголосно ухвалили рішення, в якому висловлено позицію категоричної непідтримки законопроєктів №4561 і №4562. Вони, на думку організації, шкодять місцевому самоврядуванню і не забезпечують досягнення поставленої мети, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомила пресслужба АМУ в листі "Українській правді". Заявляється, що проєкт закону №4561 "призведе до монополізації Міністерства культури і інформаційної політики в сфері охорони культурної спадщини". Асоціація зазначила, що в будь-якій іншій країні світу така практика відсутня.

Дії Мінкультури в Асоціації міст назвали безвідповідальними та такими, що завдають шкоди громадам.

"Усі будівлі неналежної якості були зведені саме з дозволу Мінкультури. Крім того, міністерство взяло за практику затягувати надання статусів пам'ятників історичним будівлям, а це загрожує знищенням цих об'єктів" , – сказано в повідомленні.

Представники організації вважають, що реалізація законопроєктів №4561 і №4562 жодним чином не посилить захист пам'яток національного та місцевого значення і не забезпечить прийняття правових заходів з охорони архітектурної спадщини, передбачених Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, в якій охорона архітектурної спадщини визначена однією з головних цілей планування забудови міста та країни.

Крім того, проєкт №4561 не враховує принципи місцевого самоврядування, власну компетенцію місцевого самоврядування, курсу держави на децентралізацію повноважень органів виконавчої влади.

"Ухвалення законопроєктів №4561 і №4562 значно ускладнить проведення перевірок об'єктів культурної спадщини, припинення незаконних робіт на них та застосування до порушників штрафних санкцій" , – зазначила пресслужба.

Додамо, АМУ – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, яка представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Створена в 1992 році за ініціативою міських голів.

До складу Асоціації входять більш як 900 територіальних громад. Головою АМУ є мер Києва Віталій Кличко.