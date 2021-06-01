Україна підписала контракт на виведення супутника на орбіту

Держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH про виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив віцепремʼєр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в своєму Facebook.

"Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9… На сьогодні вже здійснений авансовий платіж. Запуск космічного апарата планується здійснити в грудні 2021 року (резерв – січень 2022 року)" , — написав він.

Уруський додав, що в даний час КБ "Південне" спільно з Національним центром управління та випробувань космічних засобів здійснює всі необхідні роботи з підготовки до запуску наземного сегмента і самого космічного апарату "Січ-2-30".

Віцепремʼєр додав, що запуск і подальше використання даного супутника "дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони".