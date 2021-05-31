Землю накриє викинута з Сонця хмара плазми

У вівторок, 1 червня, Землю накриє хмара плазми, викинутої з Сонця, повідомляє Лента.Ру.

Також повідомляється, що хмару було викинуто в космос 28 травня.

Як вважають вчені, це буде найяскравішим і швидким викидом з атмосфери Сонця, зафіксованим в новому 25 сонячному циклі. При цьому до Землі долетить лише периферія хмари плазми.

Уточнюється, що в перший день літа жителі широт, близьких до полюсів, зможуть спостерігати «хороше світлове шоу». Крім того, в цей день можуть бути незначні геомагнітні бурі.