Зеленський оцінив загрозу створення союзної держави РФ і Білорусі
Президент Володимир Зеленський вважає створення союзної держави Білорусі та Росії небезпекою для України, адже, в разі об'єднання, Москва і Мінськ можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск на Київ, повідомляє Сьогодні.
Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Сьогодні там армія перебуває під командуванням білоруського режиму. Але ми дивимося, як Росія і Білорусь наполегливо працюють над домовленостями одне з одним", – заявив глава української держави.
На його думку, домовленості можуть охоплювати оборону, і тоді ці країни можуть чинити на Україну серйозний тиск.
"Тоді Росія отримала б контроль над білоруськими збройними силами. З цього боку, ми теж бачимо небезпеку для себе – аж до реальної союзної держави між Росією і Білоруссю", – додав Зеленський.