Зеленський оцінив загрозу створення союзної держави РФ і Білорусі

Президент Володимир Зеленський вважає створення союзної держави Білорусі та Росії небезпекою для України, адже, в разі об'єднання, Москва і Мінськ можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск на Київ, повідомляє Сьогодні.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Сьогодні там армія перебуває під командуванням білоруського режиму. Але ми дивимося, як Росія і Білорусь наполегливо працюють над домовленостями одне з одним" , – заявив глава української держави.

На його думку, домовленості можуть охоплювати оборону, і тоді ці країни можуть чинити на Україну серйозний тиск.