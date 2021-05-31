Німеччина не надавала Україні жодної військової допомоги - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні. За його словами, Берлін відмовлявся від цього, хоча міг допомогти, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в інтерв'ю глави держави німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як зазначив Зеленський, німецький канцлер Ангела Меркель "багато зробила для України", але він "сподівався на більше від неї" у нормандському форматі.

"Але ми дуже вдячні за те, що маємо. І водночас я знаю: Німеччина може зробити більше. Габек (лідер німецької партії Союз 90/Зелені - ред.) мене зрозумів. Він розумів, що "Північний потік-2" - це лише зброя, і дуже гостра. Він також розуміє, що Україна не має флоту. Що наші узбережжя не захищені. Що нам потрібна летальна зброя. Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла" , - сказав він.

Глава держави наголосив, що Німеччина має "чудові військові кораблі", а також вона могла б надати Україні й інше військове озброєння.