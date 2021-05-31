У Дніпрі піймали групу чоловіків, які розсилали дитяче порно

Поліцейські Дніпропетровської області викрили групу чоловіків, які поширювали дитячу порнографію. Зловмисники розсилали фото і відео забороненого змісту за допомогою файлообмінників, повідомляє Страна.ua.

Про це передає на сайті МВС відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Як встановила поліція, троє жителів Дніпра в віці від 47 до 58 років протягом 2020-2021 років поширювали дитячу порнографію через інтернет.

У цьому домі правоохоронці провели три санкціоновані судом обшуку. В результаті поліцейські вилучили 36 жорстких дисків, системний блок, Wi-Fi-роутери, зовнішні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільний телефон і пістолет.

Усе вилучене було направлено на проведення експертизи. За результатами дослідження буде вирішено питання про вручення чоловікам повідомлення про підозру.

Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі дії тривають.