У Харкові поставили меморіальну дошку загиблому полковнику СБУ Каплунову

У Харкові встановили меморіальну дошку полковнику Служби безпеки України, Герою України Дмитру Каплунову, який загинув при виконанні бойового завдання в зоні операції об'єднаних сил у грудні 2019 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передає прес-служба Харківської міськради, меморіальна дошка встановлена на фасаді будівлі школи №153, де навчався Каплунов.

"Сьогодні ми відкриваємо дошку Герою України, який віддав життя за те, щоб у нас не було війни. Війна - це жах. Вона забирає життя найкращих синів і дочок. Але саме завдяки таким героям, яким був Дмитро Каплунов, ми маємо можливість жити та працювати в мирному місті Харкові. Світла пам'ять герою!" , - цитує прес-служба секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова.

Дмитро Каплунов був співробітником Центру спеціальних операцій. Був активним учасником АТО з самого її початку, брав участь в операціях із захоплення озброєних злочинців, протидії розвідувально-диверсійних груп бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських військових і в мирні регіони для проведення терактів.

1 грудня 2019 року Дмитро Каплунов і його бойовий побратим Денис Волочай в складі групи виконували бойове завдання. В результаті вибуху міни вони отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

Заслуги Дмитра Каплунова були відзначені державними нагородами: орденом "За мужність" III ступеня, медаллю "Захиснику Вітчизни", відмінністю Президента України "За участь в антитерористичній операції". Також йому було присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно).