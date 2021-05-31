Журналісти опублікували нові "плівки" Медведчука

Підозрюваний в державній зраді Віктор Медведчук, який зараз є одним з лідерів "опозиційної платформи - За життя", нібито домовлявся і лобіював закупівлю Україною вугілля в бойовиків на Донбасі у 2014 році, повідомляє Українська правда.

У сюжеті Bihus.Info йдеться, що Медведчук нібито умовляв тодішнього президента Петра Порошенка погодитися на закупівлю вугілля з тимчасово окупованої території. У той час в Україні через бойові дії впав видобуток вугілля, що стало причиною дефіциту на ТЕС.

На записах розмови нібито Медведчука з міністром енергетики Росії Олександром Новаком, з Владиславом Сурковим - помічником Путіна, Дмитром Козаком, який тоді був заступником глави уряду РФ.

Зокрема їм Медведчук ніби розповідає, як умовляв Порошенко купувати вугілля у бойовиків. Однак проблема виникла через те, що Порошенко нібито дав розпорядження Нацбанку відкрити рахунок і вибрати компанію, на яку переказувати кошти вугілля. Але бойовиками і їх керівникам в Москві такий варіант не подобався, оскільки на Донбас потрібна була готівка. Сурков тоді стверджував, що мова йде нібито тільки про зарплату для шахтарів.

Крім того, є записи розмов з представниками так званих "Л/ДНР" Олександром Захарченко та Володимиром Кононовим.