На Волині "копи" побили чоловіка, що прийшов повідомити про крадіжку

У Волинській області троє патрульних поліцейських затримали та побили чоловіка, який звернувся в поліцію із заявою про крадіжку, повідомляє Страна.ua.

Такий жахливий випадок стався ще в вересні 2020 року, проте лише в травні 2021 прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо трьох поліцейських, передає прес-служба прокуратури Волинської області.

Досудове слідство встановило, що коли потерпілий звернувся до поліції через те, що його обікрали, патрульні наділи на нього наручники та побили. Вони також без верхнього одягу посадили чоловіка в машину і відвезли його в інше місце для проведення слідчих дій.

Патрульних відсторонили від роботи. Їм інкримінують ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України.