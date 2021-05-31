Брату судді Вовка продовжили утримання під вартою

31 травня, Вищий антикорупційний суд залишив під арештом адвоката, колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки Юрія Зонтова - брата глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, повідомляє Ліга.net.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, узгоджене з прокурором САП, і продовжив Зонтову термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 27,24 млн грн (раніше сума застави становила 35 млн грн), передає прес-служба ВАКС.

У ВАКС повідомили, що в разі внесення застави на підозрюваного будуть накладені такі процесуальні обов'язки:

бути на кожну вимогу до слідчого, детективу, прокурору, слідчого судді, суду;

не залишати межі Києва і села Гатне Київської області без дозволу слідчого, детектива або суду;

повідомляти слідчого, детектива або суд про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з певними в постанові слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за межі України;

носити електронний засіб контролю.

Повний текст постанови буде оголошений 2 червня о 13.00.