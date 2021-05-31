В Індії ув'язнені не хочуть виходити на волю через коронавірус

У дев'яти в'язницях індійського штату Уттар-Прадеш понад 20 ув'язнених не скористалися умовно-достроковим звільненням, повідомляє Лента.Ру.

На їхню думку, під час пандемії залишатися у в'язниці безпечніше, оскільки там надають їжу, необхідні лікарські препарати та регулярно проводять медичні огляди.

Прохання про УДЗ подав 21 укладений, однак отримавши офіційне підтвердження, вони відмовилися від цієї можливості через ситуацію COVID-19. Засуджені впевнені, що перебувати у в'язниці «безпечніше і здоровіше», ніж на волі, пише India Today.

Глава індійської тюремної системи Ананд Кумар підкреслив, що ув'язнені висловили своє побажання в письмовому вигляді, у відповідність до вимог, тому їх позицію слід «прийняти та поважати». Кумар також додав, що після звільнення засуджених «доведеться боротися, щоб заробити кошти на життя».

На початку травня Верховний суд Індії постановив розвантажити в'язниці через «безпрецедентний сплеск» коронавірусу. З цього моменту в країні по УДО і під заставу відпустили 11,5 тисячі засуджених.