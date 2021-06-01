Даша Астаф'єва показала струнку фігуру в тілесному купальнику

Українська модель, співачка, акторка і колишня солістка гурту NikitA Даша Астаф'єва поділилася із шанувальниками пікантними фото, на яких позувала в тілесному купальнику. Зірка продемонструвала на фото пишні форми й струнку фігуру, повідомляє Обозреватель.

Відповідні знімки Астаф'єва опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Артистка, яка зараз відпочиває у Туреччині показала, як проводить час у СПА-комплексі.

"Тут ідеальне місце для душі й тіла... Я почуваюся легше і щасливіше" , – написала вона.

Даша Астаф'єва позує у відвертому купальнику. Джерело: Instagram da_astafieva

Даша Астаф'єва позує у відвертому купальнику. Джерело: Instagram da_astafieva

Шанувальники оцінили пікантні фото знаменитості. Вони засипали Дашу компліментами, зазначивши, що вона має дуже сексуальний вигляд.