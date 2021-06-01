Верховна Рада має намір врегулювати борги за газ

У Верховній Раді розробляється законопроєкт про врегулювання питань заборгованості побутових споживачів і підприємств теплокомуненерго за газ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це розповів глава комітету Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Для вирішення цієї проблеми (боргів - ред.) Ми зараз готуємо законопроект про врегулювання заборгованості, який буде передбачати механізми реструктуризації, а також вирішення питання з боргами теплокомуненерго перед НАК" Нафтогаз ", - сказав він в ефірі програми" Свобода слова "на телеканалі ICTV в понеділок увечері.

Він висловив надію, що такий законопроєкт найближчим часом буде в парламенті, і "ця проблема буде вирішена". Разом з тим Герус зазначив, що вона не є настільки критичною, як її хочуть представити, назвавши некоректною інформацію про обсяг боргу споживачів у 82 млрд грн, озвучену в ефірі.

"Проблема боргів за спожитий газ є, вона була і два, і три роки тому. Але її масштаби принципово не змінилися" , - зазначив він.

За його словами, не можна вважати реальними боргами споживачів нараховані операторами газорозподільних мереж суми за 2015-2018 роки в результаті зміни урядом норм споживання. Також він зазначив, що в кінці опалювального сезону суми боргів традиційно вище, і до початку нового ОЗП вони істотно знижуються, оскільки споживачі погашають свої борги за холодний період протягом теплого.