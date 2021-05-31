Бійка дружини бельгійського посла в Сеулі: Брюссель відкликав свого дипломата

Бельгійський МЗС припиняє відрядження свого посла у Південній Кореї після того, як його дружина напала на жінку в Сеулі, повідомляє Ліга.net.

На відеозапису інциденту з камер відеоспостереження видно, як дружина Пітера Лескушье, Сян Сюецю, б'є продавця, який хотів перевірити, що одяг, в якій вона була, - її власний, а не з магазину, передає BBC.

Нагадаємо, що інцидент стався 9 квітня в магазині одягу в Йонсангу, Сеул. 63-річна Сян Сюецю близько години приміряла одяг, повідомляють південнокорейські ЗМІ. При цьому вона була в одязі з того ж магазину. Коли дружина посла вийшла на вулицю, продавець пішов за нею, щоб переконатися, що вона не вкрала одяг.

МЗС Бельгії заявило, що Сян Сюецю зустрілася з працівниками магазину і вибачилася за свою "неприйнятну поведінку". Разом з тим міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес вирішила цього літа припинити повноваження Лескушье після трьох років його перебування на посаді.

"Пітер Лескушье був послом Бельгії в Республіці Корея протягом останніх трьох років. Свого часу він сприяв дуже успішному державному візиту в березні 2019 року. Однак стало ясно, що нинішня ситуація не дозволяє йому надалі спокійно виконувати свої обов'язки" , - йдеться в повідомленні МЗС Бельгії у Facebook.

Повідомляється, що дружина посла спочатку використовувала дипломатичний імунітет, щоб уникнути звинувачень в нападі, але бельгійський уряд відмовився від нього, щоб поліція Південної Кореї могла провести розслідування.