В Ірані обсяг збагаченого урану збільшився в 16 разів дозволеного
Кількість урану, дозволеного ядерною угодою 2015 року, в Ірані перевищена у 16 разів, повідомляє Українська правда.
Іран має 2,4 кілограма збагаченого до 60% урану та понад 3 200 кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. Це в 16 разів більше, ніж країні дозволено за ядерною угодою 2015 року, пише Bloomberg із посиланням на заяву МАГАТЕ.
За цією ж угодою Іран може збагачувати уран лише до 4%, які необхідні для використання його на атомних електростанціях.
Для створення ядерної зброї потрібен уран, збагачений до 90%. Утім, коли уран збагачений до 60%, для досягнення більш високого рівня потрібно дуже мало часу.
"Шістдесят відсотків – це майже клас зброї", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Він також зазначив, що перехід до збагачення урану до 60% відбувається в Ірані з квітня. Тоді МАГАТЕ втратило доступ до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди.
Гроссі також занепокоєний тим, що ядерні матеріали знаходяться в трьох незадекларованих місцях в Ірані та їхнє розташування МАГАТЕ невідоме.