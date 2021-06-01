Голубовська повідомила справжню причину відставки Степанова

Причиною звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я є не кампанія з вакцинації проти COVID-19, а медреформа установ вторинного рівня, зокрема – зміна їхнього фінансування. За прищеплювальний процес у країні відповідальність ж несуть чиновники різних рівнів, повідомляє Обозреватель.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 31 травня, висловила заслужена лікарка України, головна інфекціоністка Ольга Голубовська. Вона зазначила: "Якщо хтось думає, що причина звільнення Степанова – вакцинація, дуже сильно помиляється".

Лікарка наголосила, що ексміністр намагався відсунути катастрофу з фінансуванням медичних закладів і перерахувати тарифи.

"Саме за Степанова було вирішено питання про фінансування "готовності" інфекційних стаціонарів. Бо великі менеджери всіх часів і народів якось забули, що "гроші йдуть за пацієнтом" – це не про інфекції. І коли ми про це говорили останні роки з кожної праски, усі "сильні" реформатори прикидалися сліпими, глухими, німими й навіть іноді недоумкуватими та дуже дивувалися, коли життя все поставило на свої місця" , – емоційно заявила Голубовська.

Вона додала, що в підсумку кращі заклади таки "підуть під знесення". Наприклад, у Миколаєві єдину в області спеціалізовану, повністю відбудовану інфекційну лікарню зі 100% забезпеченням ліжок киснем, яка понад рік працювала з інфікованими, позбавляють фінансування.

Інфекційна лікарня в Миколаєві. Джерело: Facebook / Ольга Голубовська

Facebook / Ольга Голубовська. Джерело: Facebook / Ольга Голубовська

Facebook / Ольга Голубовська. Джерело: Facebook / Ольга Голубовська

Лікарка додала, що медтарифи "взяті зі стелі", а дискусія заводить чиновників у глухий кут і вони не можуть відповісти чітко на жодне запитання медиків. Куди подіти пацієнтів, хворих на коронавірус, "нікого не хвилює".

"Так ось я хочу сказати – різке обмеження доступу до медичної допомоги є злочином проти народу. На мій погляд. А цілеспрямоване, непродумане знищення всіх структур, що відповідають за біобезпеку в країні – на межі здачі її національних інтересів" , – підсумувала інфекціоністка.

Скриншот. Джерело: Facebook / Ольга Голубовська

Скриншот. Джерело: Facebook / Ольга Голубовська