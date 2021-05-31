Зеленський запропонував додати до "нормандського" формату теми Криму та СП-2
Президент України Володимир Зеленський запропонував ввести новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні, повідомляє Факти.ICTV.
За словами Зеленського, новий формат можна об'єднати з Нормандським, оскільки той охоплює лише питання врегулювання ситуації на Донбасі.
У новому форматі Зеленський пропонує обговорювати деталі повернення тимчасово окупованого Криму та будівництво газопроводу Північний потік-2.
"У нормандському не йдеться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", - розповів Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню.