Зеленський запропонував додати до "нормандського" формату теми Криму та СП-2

Президент України Володимир Зеленський запропонував ввести новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні, повідомляє Факти.ICTV.

За словами Зеленського, новий формат можна об'єднати з Нормандським, оскільки той охоплює лише питання врегулювання ситуації на Донбасі.

У новому форматі Зеленський пропонує обговорювати деталі повернення тимчасово окупованого Криму та будівництво газопроводу Північний потік-2.