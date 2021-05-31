Під Одесою піймали підозрюваного у зґвалтуванні дитини

Інцидент стався 29 травня в селі Троїцьке Одеської району. Невідомий чоловік затягнув неповнолітню дівчинку в приміщення на вулиці Дністровська, 1 і вчинив стосовно неї сексуальне насильство, повідомляє Факти.ICTV.

Підозрюваним виявився 31-річний раніше судимий житель міста Кілія. Дівчинка відразу ж розповіла рідним і поліції, що сталося, а також описала зловмисника, що допомогло швидко встановити його особу і місцеперебування.

До пошуків ґвалтівника крім правоохоронців приєдналися прикордонники та майже всі односельці. Вони кілька годин оглядали вулиці, занедбані будівлі, лісопосадки та поля, і на околиці села в побудованій зловмисником халупі, його затримали.

Чоловік веде злиденний спосіб життя і має не одну судимість за майнові та наркозлочини. Тепер йому загрожує термін від десяти до п'ятнадцяти років за ґратами.