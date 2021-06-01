У Рівному хуліган накинувся на поліцейських, щоб відбити приятеля

У Рівному сталася бійка між поліцейськими та одним хуліганом, приятель якого був затриманий правоохоронцями за побиття на АЗС, повідомляє Страна.ua.

Молодий чоловік напав на поліцейських, озброєних автоматом і намагався завдавати їм ударів, передає ТСН. За даними журналістів, все почалося з того, що наряд поліції охорони приїхав на АЗС на виклик, де троє хуліганів до безпам'ятства побили хлопця. Коли ж одного з нападників затримали прибулі поліцейські, то його подільник кинувся на правоохоронців, щоб відбити у них товариша.