У Києві затримали небезпечного злочинця, що зухвало втік із суду

На Київщині оголосили поліцейську спецоперацію через втечу з будівлі суду небезпечного злочинця, повідомляє Факти.ICTV.

У Ірпінський суд обвинуваченого привіз конвой, поки чекали засідання, чоловік попросився в туалет, розташований на вулиці. Скориставшись моментом, він вдарив одного з правоохоронців і зник. Втікачем є 48-річний іноземець Афрас Мамєдов, який знайомився з жінками на вулиці, залицявся і напрошувався до них додому.

Після любовних втіх Афрас бив своїх дам і вимагав віддати всі коштовності та гроші, інакше погрожував вбити.

"Встановили жінку, яка повідомила нам, що планувала зустрітися з людиною, з яким познайомилася випадково, і він ﻿﻿ запропонував їй взяти з дому коштовності, золото і разом сходити в храм з метою очищення власної душі від якогось негативного впливу" , - розповідає керівник поліції Київщини Андрій Небитов про затримання злочинця

Після втечі із суду Афрас подався до Києва, але насолодитися волею йому не вдалося. Чоловіка впізнав співробітник спецполку столичної поліції Євген, коли гуляв із дружиною та дітьми. Поліцейський скрутив його і попросив, аби перехожі викликали підмогу.

У поліції Київщини вважають, що злочинець мав спільників і йому банально допомогли. Двоє ймовірно причетних до втечі правоохоронців тепер звільнять зі служби.

"Сім осіб буде притягнуто до відповідальності, дисциплінарної. По двом працівникам прийнято рішення про звільнення їх з лав Національної поліції, більш того працівники інспекції з особового складу внутрішньої безпеки зібрали усі необхідні матеріали для передачі в ДБР" , – наголошує Нєбитов.

За втечу Афасу загрожує ще дві статті про насильство щодо працівника поліції та втечу з-під варти.