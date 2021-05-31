Окупанти заявили, що проклали в Криму кілометри водопроводу

Водогін є тимчасовим, будували його російські військові. Окупанти стверджують, що таким чином "зняли водну блокаду Криму, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про будівництво водогону заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, інформують російські ЗМІ. За його словами, водогін є тимчасовим і має безперебійно постачати воду в окупований півострів до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Він заявив, що "важливо відзначити, що збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань" , а новий водогін дозволив зняти "водну блокаду Криму" .

Водночас заступник глави російського Міністерства будівництва Максим Єгоров заявив, що втрати води у водогонах окупованого Криму досягають 70%.