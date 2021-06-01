Дозвілля британців виявилося на межі виживання через відтік мігрантів

Бізнес гостинності та громадського харчування Великобританії виявився на межі виживання через відтік мігрантів в пандемію. Підприємцям все важче задовольнити зростаючий після коронавірусу попит британців на їх традиційне дозвілля в пабах і ресторанах, оскільки не вистачає обслуговчого персоналу, повідомляє Лента.Ру.

Серйозна нестача персоналу проявилася в закладах сфери гостинності на тлі величезного зростання замовлень. У той час як жителі Сполученого Королівства повертаються до свого звичайного способу життя після тривалого локдауну, компанії не в змозі забезпечити всі готелі та заклади громадського харчування співробітниками, пише The Guardian. Близько половини старого персоналу не повернулося на робочі місця через Brexit та довгі коронавірусні обмеження.

Гендиректор асоціації сфери розваг, готельного та ресторанного бізнесу у Великобританії (Night Time Industries Association (NTIA)) Майкл Кілл заявив, що заклади, навіть ті що відкрилися не можуть запустити роботу в допандемійних масштабах.

«Спостерігається гостра нестача кадрів. Багато робітників з Європи після Brexit отримали іншу роботу і більше не повернуться» , - повідомив Кілл.

Британська асоціація пива і пабів (The British Beer and Pub Association (BBPA)) попросила в уряду «фінансову компенсацію» на те, щоб запустити бізнес в повному обсязі. У багатьох організацій, зокрема, накопичилися серйозні борги за оренду в період простою. Державний мораторій на конфіскацію майна орендарів через заборгованість закінчиться з 1 липня.

Напередодні скасування в Великобританії з 21 червня більшості заборон, пов'язаних з COVID-19, кількість бронювань виросло в десять разів, заявили квиткові компанії. При цьому аналітики консалтингової компанії AlixPartners підрахували, що все ще закрита чверть ліцензованих готелів - близько 25 000 закладів. Продажі квитків на різні заходи в травні в Англії виросли в 5,6 раза, в Шотландії, Північної Ірландії та Уельсі - в 10 разів у порівнянні з тим же періодом 2019 року.