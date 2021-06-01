СБУ ліквідувала схему привласнення мільйонів на госагропідприємстві

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему привласнення бюджетних коштів на реконструкції об'єктів державного агропідприємства в г.Волноваха Донецької області, через яку посадові особи заволоділи понад 3 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Оперативники встановили факт укладення фіктивних договорів з комерційними структурами на відновлення ряду будівель. Фактично роботи по реконструкції не здійснювалися взагалі або проводилися частково, передає прес-центр СБУ. Також підприємство нелегально торгувало вирощеною сільгосппродукцією. В ході обшуків будинків і приміщень правоохоронці вилучили документи, що підтверджують угоду.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.