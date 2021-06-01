Демі Роуз засвітила пишні груди в сукні з корсетом

Британська супермодель 25-річна Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш'ян, поділилася із шанувальниками пікантними знімками, на яких продемонструвала пишні форми в сукні з відвертим декольте. Свій образ знаменитість доповнила яскравим макіяжем і елегантною зачіскою, повідомляє Обозреватель.

Відповідні кадри зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Фанати оцінили фото Роуз і засипали її компліментами.

Так, модель позувала на камеру у кремовій сукні з вирізом у ділянці грудей від бренда Annie's Ibiza. Зверху вбрання виднівся незвичайний корсет із французьким гобеленом. Свій аутфіт Роуз завершила зачіскою у вигляді високого хвоста і насиченим макіяжем з акцентом на очі.

Модель позувала на камеру у кремовій сукні з вирізом. Джерело: instagram.com/demirose

Свій аутфіт Роуз завершила зачіскою у вигляді високого хвоста. Джерело: instagram.com/demirose

Користувачі мережі залишилися у захваті від пікантного фото моделі. Вони засипали знаменитість безліччю компліментів.