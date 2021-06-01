ВООЗ ввела нову систему найменування штамів COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вирішили позначити штами коронавірусу COVID-19 буквами грецького алфавіту, повідомляє Кореспондент.

"ВООЗ встановила прості, легкі для вимови та запам'ятовування маркування з використанням літер грецького алфавіту для ключових варіантів SARS-CoV-2 - вірусу, що викликає COVID-19" , - зазначено в заяві ВООЗ.

Так, "британський" штам коронавірусу B.1.1.7 отримав назву Альфа, варіант B.1.351, вперше виявлений в ПАР, став Бетою, а бразильський P.1 - Гамою. Два підвиду "індійського" штаму коронавірусу - B.1.617.2 і B.1.617.1 - назвали Дельтою і Каппою відповідно.

Відзначається, що нова система назв створена експертами ВООЗ, щоб уникнути дискримінації країн, в яких згадані штами виявили вперше, та для спрощення вживання в мові.