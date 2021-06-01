У Конго терористи вбили півсотні людей: мешканці продовжують знаходити тіла

На сході Демократичної Республіки Конго в результаті нападу бойовиків у ніч на понеділок загинуло щонайменше 50 людей, повідомляє Українська правда.

За даними моніторингової групи Kivu Security Tracker (KST), бойовики, які афільовані з угрупованням ІДІЛ, вбили вночі щонайменше 28 людей у селищі Бога та ще 22 осіб – у Чабі, передає AFP.

Один з керівників громади сказав, що серед жертв були діти та люди похилого віку. Крім того, місцеві жителі повідомляють, що кількість жертв, імовірно, зросте, оскільки на місцях нападу продовжують знаходити тіла убитих.

У цьому регіоні є частими атаки з боку бойовиків ADF. Також регіон відомий етнічними протистояннями між місцевими групами населення.