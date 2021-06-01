Меркель відправила делегацію в США для переговорів з "СП-2"

Високопоставлена делегація з Німеччини вирушила до США для обговорення газопроводу «Північний потік-2, повідомляє Лента.Ру.

Так, в урядових колах США і Німеччини заявили, що команда перемовників від канцлера Ангели Меркель вирушила до Вашингтона.

Очолює німецьку делегацію помічник канцлера з питань зовнішньої політики Ян Хеккер та її радник з економічних питань Ларс-Хендрік Реллер.

У травні канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за якнайшвидше завершення будівництва «Північного потоку-2», оскільки країна відчуває гостру потребу в газі.