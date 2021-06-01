Підбірка фраз, які можуть зруйнувати стосунки

У кожної пари є сварки. Вони є необхідною частиною взаємин і розуміння одне одного. Вирішені конфлікти допомагають партнерам краще пізнати одне одного і навіть сильніше полюбити, повідомляє Обозреватель.

Кілька простих порад, щоб налагодити стосунки, виокремив психолог Ренді Гунтер.

Так, Гунтер зазначає, що вирішити конфлікт і повністю перемогти недомовленість можна лише тоді, коли обидва партнери будуть залишатися в межах взаємно погоджених кордонів пристойності й особистої чесності.

Крім того, певні слова і фрази, кинуті в пориві люті, можуть знецінити партнера і залишити йому шрами, які можна буде "вилікувати" лише за допомогою психолога. До таких заяв переважно належать ті, які підривають самооцінку людини або принижують в очах інших.

Наприклад, серед таких фраз: