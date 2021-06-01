Підбірка фраз, які можуть зруйнувати стосунки
У кожної пари є сварки. Вони є необхідною частиною взаємин і розуміння одне одного. Вирішені конфлікти допомагають партнерам краще пізнати одне одного і навіть сильніше полюбити, повідомляє Обозреватель.
Кілька простих порад, щоб налагодити стосунки, виокремив психолог Ренді Гунтер.
Так, Гунтер зазначає, що вирішити конфлікт і повністю перемогти недомовленість можна лише тоді, коли обидва партнери будуть залишатися в межах взаємно погоджених кордонів пристойності й особистої чесності.
Крім того, певні слова і фрази, кинуті в пориві люті, можуть знецінити партнера і залишити йому шрами, які можна буде "вилікувати" лише за допомогою психолога. До таких заяв переважно належать ті, які підривають самооцінку людини або принижують в очах інших.
Наприклад, серед таких фраз:
- "Люди сміються над тобою за твоєю спиною";
- "Чому ти так упевнений(а), що хтось колись тебе ще захоче?";
- "Не дивно, що всі твої стосунки припинилися";
- "Ти невдаха і завжди ним (нею) був(ла)";
- "Ти нестерпний(а)";
- "Ти мені не потрібен(а). І ніколи не був(ла)";
- "Мені соромно бути з тобою на людях";
- "Ти думаєш тільки про себе";
- "Ти руйнуєш усе, до чого торкаєшся".