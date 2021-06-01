Грузія відновила туризм через сухопутні кордони

Грузія з вівторка відкрила свої сухопутні кордони для мандрівників, які були закриті з березня 2020 року через пандемію коронавірусу, повідомляє ТАСС.

Відповідне рішення було прийнято міжвідомчою координаційною радою по боротьбі з коронавірусом при прем'єр-міністрові республіки.

Як зазначив глава уряду Іраклій Гарібашвілі на засіданні уряду, відкриття кордонів сприятиме зростанню кількості туристів, що в свою чергу позитивно позначиться на економічному зростанні.

"Ми очікуємо швидкого відновлення сфери туризму. Природно, що відкриття кордонів з завтрашнього дня стане ще одним важливим стимулом у напрямку відновлення нашої економіки" , - сказав Гарібашвілі в понеділок.

З вівторка також ресторанам, кафе та барам в Грузії дозволено розсаджувати гостей в закритих залах.