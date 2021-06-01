Нові тарифи на газ: скільки платитимемо з червня

В Україні з 1 червня 2021-го ввели нові тарифи на газ. Вартість кубометра, залежно від постачальника, досягає 11,89 грн. Мінімальна вартість становить 7,99 грн за куб, повідомляє Обозреватель.

У постачальників ТОВ "ЙЕ енергія", ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ", ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" річна і місячна ціни збігаються і дорівнюють, відповідно, 7,99, 8,09 та 11,22 грн за кубометр.

У більшості компаній місячна ціна на червень 2021 року є нижчою, ніж річна пропозиція. Для прикладу, в "Чернівецькій обласній енергопостачальній компанії" різниця сягає 5 грн за кубометр (8,50 грн у червні проти 13,50 грн – річна ціна).

Однак у кількох постачальників – ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ", ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ТОВ "ГЛАСКОМЕРЦ" – річна пропозиція є більш вигідною.

Компанія "КиївГазЕнерджі", у якої ще місяць тому перестав працювати сайт, досі не оприлюднила свою річну пропозицію та місячну ціну газу на червень. Компанію через це порушення чекає перевірка та санкції від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нові цінові пропозиції від постачальника останньої надії (ПОН) також наразі невідомі.

Нагадаємо, за умовами дії базових річних тарифних планів, ціни на газ протягом 12 місяців можуть змінюватися лише в бік зниження. З 1 травня саме річні пропозиції діють як базові. Всіх споживачів, які раніше користувалися місячними пропозиціями, постачальники автоматично перевели на річні тарифи.