1 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, День народження «Супермена», День підтвердження новорічної обіцянки, Всесвітній день рифу, Всесвітній день обізнаності про нарцисичне насильство, повідомляє УНИАН.

У Польщі - День без алкоголю, у США - День державності штату Кентуккі, День Оскара-буркуна, День державності штату Теннессі, День «Корабель не здавати», День вдячності рекрутерам охорони здоров'я, День сміливості, День прийому Геймліха, День «Одягніть сукню», День «Підкинь монетку», День «Скажи що-небудь приємне», День ходьби босоніж, День оливок, День торта з фундуком, День друга по листуванню, в Китаї - День дитини, у Камбоджі - День посадки дерев, у Монголії - День матері і дитини, у Беніні - Фестиваль дерев, у Канаді - День «Пухлої товстунки», у Кенії - День свободи, у Грузії - День пришестя Хрестительниці Грузії (Нінооба), в Японії - День зміни одягу, у Тунісі - День Конституції, у Вірменії - День пам'яті святої Гаяне, у Самоа - День незалежності, в Малайзії - День даяків, у Палау - День президента, в Мексиці - День військово-морського флоту, в Індонезії - День Панча Сила.

Пам'ятні дати 1 червня, річниці та події

У 1479 році в Копенгагені було відкрито перший у Данії університет.

У 1495 році з'явилася перша письмова згадка про шотландський віскі в казначейських звітах Шотландії. Винокуром був чернець Джон Кор.

У 1831 році англійський дослідник Джон Росс відкрив північний магнітний полюс.

У 1838 році діячі культури викупили з кріпосної неволі Тараса Шевченка.

У 1860 році принц Уельський Альберт Едуард (майбутній король Едуард VII) заклав в Оттаві фундамент будівлі канадського парламенту.

У 1862 році на всій території США було заборонено рабство.

У 1869 році американський винахідник Томас Едісон отримав патент на електричний реєстратор голосування.

У 1880 році в будівлі банку Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) був встановлений перший платний телефон-предтеча сучасних телефонів-автоматів.

У 1924 році зі складального конвеєра зійшов перший 6-циліндровий автомобіль нової марки Chrysler.

У 1935 році в Англії був введений іспит на отримання водійських прав.

У 1938 році вийшов перший номер журналу коміксів «Action Comics», в якому з'явився найзнаменитіший герой коміксів Супермен. Журнал коштував 10 центів. Уже до 1995 року збережені екземпляри продавалися за ціною понад 75 тисяч доларів. Пригодницьку історію придумав Джеррі Сігел (1914-1996), а відомий усім образ здорованя в облягаючому синьому костюмі з червоною літерою S на грудях створив художник Джо Шустер. Комікси про Супермена були неодноразово екранізовані. Перший фільм вийшов у 1948 році.

У 1946 році вперше в Британії були видані телевізійні ліцензії. Вони коштували 2 фунти.

У 1950 році фірма грамзапису «Decca Records» випустила першу в світі платівку на 331 ≈ 3 об/хв.

У 1967 році вийшов альбом The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» - найкращий альбом усіх часів за версією журналу «Rolling Stone».

У 1980 році почав роботу телеканал Теда Тернера - «CNN» (Cable News Network). Це - перший цілодобовий інформаційний канал у світі.

У 2001 році в непальській столиці Катманду наслідний принц Дипендра розстріляв усю свою сім'ю і застрелився сам, при цьому загинув король Бірендра і майже всі члени королівської сім'ї.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 червня вшановує пам'ять преподобного Іоанна Углицького. У народі день назвали Іван Довгий, або Ранні льони. За традицією цього дня печуть пироги і роздають їх. Повертатися додому із залишками пирогів не можна, потрібно віддати птахам, самому їсти теж не слід.

Що сьогодні не можна робити

Не можна подавати або позичати хліб і сіль. Краще взагалі нічого ні у кого не просити.

Прикмети на 1 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день дощовий – літо буде посушливим;

- прохолодна погода – ще 40 днів не буде тепла;

- мурахи поспішають у своїх справах – до теплої погоди, закривають усі ходи – до затяжних холодних дощів.