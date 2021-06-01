На Харківщині чиновника Госгеокадастра спіймали на хабарі за "самозахоплення"
Начальник відділу ГУ Госгеокадастра в Харківській області підозрюється в отриманні хабаря (ч.3 ст.368 КК України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.
За даними досудового слідства, чиновник повідомив місцевому жителю, що може не складати відносно його адмінпротокол за фактом самозахоплення земельних ділянок, які знаходяться неподалік від Мар'їне і належать до земель сільськогосподарського призначення. Свою "послугу" чиновник оцінив у 20 тис. грн.
У день, коли фігурант отримав необхідну суму, правоохоронці провели обшук в автомобілі, яким він користується, і вилучили гроші.