В Італії вийшов з в'язниці відомий член "Коза Ностри"

В Італії один з найвідоміших і жорстоких сицилійських мафіозі Джованні Бруска вийшов з в'язниці після 25-річного ув'язнення, повідомляє Лента.Ру.

Чоловік у 64 роки покинув римську в'язницю Ребіббіа в понеділок, 31 травня, пише L'Espresso. Бруска був одним з підручних ватажка сицилійської «Коза Ностри» Сальваторе (Тото) Ріїни. Джованні був замішаний у багатьох злочинах, але в 1996 році після арешту він почав співпрацювати зі слідством, щоб розкрити інших злочинців.

Фахівці, що вивчали діяння «Коза Ностри», вважають, що Бруска причетний до вбивства не менше ста осіб. Зокрема, його звинувачували в ліквідації відомого слідчого Джованні Фальконе.

У січні в італійському місті Ламеція-Терме в Калабрії почався найбільший за останні 30 років судовий процес над членами мафіозного угрупування «Ндрангета». На лаві підсудних опинилися 355 ймовірних мафіозі, а також підозрювані в змові з ними чиновники, бізнесмени і юристи. «Бі-бі-сі» зазначає, що масштабний розгляд можна порівняти з таким, що відбувся в Італії в 1986-1987 роках процесом, в результаті якого засудили 338 учасників сицилійської «Коза Ностри».