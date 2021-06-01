Сербія відмовилася вводити санкції проти РФ

Сербія відмовляється вводити санкції проти Росії та Китаю всупереч думці Європейського союзу, попри те, що знаходиться на шляху до нього, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив президент країни Александар Вучич в ефірі телеканалу Happy TV.

«Сербія також на відміну від деяких інших, які перебувають на європейському шляху, не буде руйнувати своїх відносин і має чудові стосунки з Китаєм і Росією. І ми не будемо вводити санкції ні проти Китаю, ні проти Росії, точка» , - підкреслив сербський лідер.

Вучич додав, що це політика Сербії, яка не є балансуванням і показала себе з найкращого боку в період пандемії коронавірусу, під час закупівлі вакцин, тому вона буде продовжена. Глава держави зазначив, що подібний курс представляється найкращим для громадян країни, оскільки завдяки багатовекторності Белград зумів закупити препарати проти COVID-19 по всьому світу, і населення має можливість вибирати між щепленнями Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca і «Супутник V».