Заробітчан кличуть у Німеччину: кому платять по 140 тис. грн
Напередодні літнього сезону збільшилася кількість вакансій для українських заробітчан, повідомляє Обозреватель.
У Німеччині, де традиційно одні з найвищих зарплат серед країн ЄС, медсестрам з України пропонують до 180 тис. грн на місяць, а зварникам – до 140 тис. грн.
Це випливає з даних кадрового порталу work.ua. Найбільша кількість вакансій для українців у Німеччині – для медсестер (або медбратів). Так, медсестра (медбрат) може розраховувати на зарплату в розмірі 97-180 тис. грн. Вимоги до такої вакансії:
- Кваліфікація медсестри (або медбрата), середня медична освіта.
- Досвід від двох років.
- Знання німецької мови (рівень В1).
Працювати доведеться 35 годин на тиждень, за роботу на вихідних і нічні зміни платять окремо.
Електромонтажник у Німеччині може заробляти 110-115 тис. грн.
"Терміново потрібні електромонтажники в Дюсельдорф, Кельн, Німеччина. Беремо за піврічними, воєводськими візами, картами побиту, ЄС-документами, біометрії. Вимога: досвід роботи від 2 років. Досвід командної роботи, вміння читати креслення, активність і порядність", – йдеться в одному з оголошень.
Зварювальник у Німеччині може заробляти 70-140 тис. грн на місяць. Вимоги:
- Досвід роботи 135 методом від 5 років.
- Зварювання на великих токах 280-300 А.
- Підтверджувальні документи зварника, українські, але вітається європейський сертифікат. Отримати можна в Харкові.
- Підтвердження кваліфікації. Потрібно скласти тести в Харкові. На тестах пластина 12 мм, вертикальний шов знизу-вгору зі зворотним валиком, у три проходи.