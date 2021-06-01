Заробітчан кличуть у Німеччину: кому платять по 140 тис. грн

Напередодні літнього сезону збільшилася кількість вакансій для українських заробітчан, повідомляє Обозреватель.

У Німеччині, де традиційно одні з найвищих зарплат серед країн ЄС, медсестрам з України пропонують до 180 тис. грн на місяць, а зварникам – до 140 тис. грн.

Це випливає з даних кадрового порталу work.ua. Найбільша кількість вакансій для українців у Німеччині – для медсестер (або медбратів). Так, медсестра (медбрат) може розраховувати на зарплату в розмірі 97-180 тис. грн. Вимоги до такої вакансії:

Кваліфікація медсестри (або медбрата), середня медична освіта.

Досвід від двох років.

Знання німецької мови (рівень В1).

Працювати доведеться 35 годин на тиждень, за роботу на вихідних і нічні зміни платять окремо.

Електромонтажник у Німеччині може заробляти 110-115 тис. грн.

"Терміново потрібні електромонтажники в Дюсельдорф, Кельн, Німеччина. Беремо за піврічними, воєводськими візами, картами побиту, ЄС-документами, біометрії. Вимога: досвід роботи від 2 років. Досвід командної роботи, вміння читати креслення, активність і порядність" , – йдеться в одному з оголошень.

Зварювальник у Німеччині може заробляти 70-140 тис. грн на місяць. Вимоги: