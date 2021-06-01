Стала відома дата проведення цьогорічного саміту Україна-ЄС
Цьогорічний саміт Україна - Європейський Союз відбудеться 12 жовтня. Саміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі, повідомляє УНІАН.
"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний Саміт Україна - ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - зазначила народний депутат від "Слуги народу" Мезенцева.
Попередній саміт Україна - Європейський Союз відбувся 6 жовтня 2020 року у Брюсселі. За підсумками саміту було підписано угоди на загальну суму 390 млн євро.
Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії.