Стала відома дата проведення цьогорічного саміту Україна-ЄС

Цьогорічний саміт Україна - Європейський Союз відбудеться 12 жовтня. Саміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі, повідомляє УНІАН.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний Саміт Україна - ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року" , - зазначила народний депутат від "Слуги народу" Мезенцева.

Попередній саміт Україна - Європейський Союз відбувся 6 жовтня 2020 року у Брюсселі. За підсумками саміту було підписано угоди на загальну суму 390 млн євро.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії.