Лякає НАТО: в США схвильовані ядерним арсеналом Росії

Росія має найбільший у світі ядерний арсенал і тим самим лякає НАТО, про це заявив американський журналіст Марк Епіскопос в статті журналу National Interest, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, російські збройні сили мають від трьох до шести тисяч одиниць такої зброї та постійно модернізують її. Йдеться про боєголовки, отримані в спадок від СРСР і новітні тактичні комплекси останніх років.

«Є один аспект російського військового планування, який навряд чи зміниться найближчим часом - це прагнення Москви покладатися на тактичну ядерну зброю в якості основного стримуючого фактора проти Організації Північноатлантичного договору» , - підкреслив Епіскопос.

Він додав, що велика частина озброєнь залучена у флоті, журналіст звернув увагу на новітні багатоцільові підводні човни проєкту 885М «Ясень-М» і фрегати проєкту 22350 «Адмірал Горшков». За його словами, цю зброю Москва не має наміру використовувати для наступу, однак вона розглядається як засіб стримування і спосіб для Росії «грати за загальними правилами в разі тотальної війни, якої ніхто не бажає».